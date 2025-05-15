Римас Куртинайтис: "Не помню, чтобы мне в жизни что-то давалось легко"

«Нам было нелегко это сделать».

Об этом İdman.biz заявил главный тренер баскетбольной команды «Сабах» Римас Куртинайтис.

Опытный специалист, отмечающий сегодня свое 65-летие, прокомментировал игру, в которой возглавляемая им команда стала чемпионом, обыграв «Нефтчи» в финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги. Куртинайтис рассказал, что чемпионат Азербайджана в последнее время развивается:

«В прошлом сезоне мы победили, а в этот раз отстояли свой титул. Этот год был сложнее предыдущего, потому что были сильнее американцы, да и местные тоже выступили неплохо. Это касалось не только нас, но и всех команд. У нас был интересный и интенсивный сезон. Не помню, чтобы мне в жизни что-то давалось легко. Этот сезон тоже был сложным, но мы справились».

Отметим, что «Сабах» одержал свою четвертую победу в финальной серии (4:2), завоевал золотые медали в 3-й раз подряд и заслужил право выступать в Лиге чемпионов ФИБА.

Айтадж Сахяд

İdman.biz