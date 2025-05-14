Эмин Амруллаев: "С каждым голом АБЛ становится все интереснее"

«С каждым годом чемпионат будет становиться интереснее»

Как передает İdman.biz, об этом заявил президент Федерации баскетбола Азербайджана Эмин Амруллаев в беседе с журналистами после церемонии награждения победителей национального чемпионата.

Глава федерации отметил, что прошедший сезон стал успешным для азербайджанского баскетбола. Он также сообщил, что в формате следующего сезона возможны определенные изменения.

«Чемпионат был интересным. Можно сказать, что Баскетбольная лига Азербайджана сделала еще один шаг вперед. Мы планируем организовать еще более захватывающий чемпионат на следующих этапах. Мы стали свидетелями напряженного матча. Обе команды выступили достойно.

Поздравляю "Сабах" с чемпионством. Также стоит отметить, что "Абшерон" и "Шеки" стали главными сюрпризами этого сезона. Надеюсь, что в следующем году чемпионат будет еще интереснее».

Отметим, что сегодня состоялся шестой матч финальной серии между «Нефтчи» и «Сабахом». В поединке, прошедшем в Бакинском дворце спорта, «Сабах» одержал четвертую победу в серии и в третий раз подряд завоевал золотые медали.

Айтадж Сахяд

İdman.biz