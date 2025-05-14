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Три азербайджанских борца - на вершине рейтинга

Борьба
Новости
14 Мая 2025 14:18
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Три азербайджанских борца - на вершине рейтинга

Объединенная организация борьбы (UWW) опубликовала рейтинг, где в ряде категорий ведущие позиции занимают азербайджанские спортсмены.

Как передает İdman.biz, среди борцов греко-римского стиля на первых местах идут четырехкратный чемпион мира Эльдениз Азизли (55 кг), а также Нихат Мамедли (63 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг), выигравшие в прошлом году ЧМ по неолимпийским категориям.

Победители недавнего чемпионата континента Хасрат Джафаров (67 кг) и Гурбан Гурбанов (82 кг) идут в рейтинге третьими, а Санан Сулейманов (77 кг) - четвертым.

В вольной борьбе наиболее высокий показатель у бронзового медалиста Олимпиады Гиорги Мешвилдишвили (125 кг). Он расположился на третьей строчке.

В шаге от первой тройки находятся Нуреддин Новрузов (61 кг), Кянан Гейбатов (70 кг) и бронзовый призер Олимпиады-2024 Магомедхан Магомедов (97 кг). Они занимают четвертую позицию.

İdman.biz

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