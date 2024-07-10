Азербайджан победил Молдову

Продолжается групповой этап дивизиона С юношеского первенства Европы по баскетболу (U-16).
İdman.biz сообщает, что матчи II тура пройдут в столице Албании Тиране.
Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встретилась с Молдовой. На этот раз победу одержала команда Тахира Бахшиева, проигравшая на старте Албании. Лишь во втором периоде наши баскетболисты столкнулись с серьезным сопротивлением соперника. Во втором периоде сборная Азербайджана победила со счетом 78:55, дав сопернику шанс набрать лишь 18 очков.
Отметим, что наша команда встретится с Мальтой 11 июля в 16:30.
Юношеское первенство Европы U-16
Дивизион С, Группа А
II тур, 10 июля
16:30. Азербайджан - Молдова - 78:55 (20:11, 9:26, 23:9, 26:9)
Национальный олимпийский центр Фети Борова
|
1
|
Азербайджан
|
2
|
1
|
1
|
134-115
|
3
|
2
|
Молдова
|
2
|
1
|
1
|
127-139
|
2
|
3
|
Албания
|
1
|
1
|
0
|
60-56
|
2
|
4
|
Мальта
|
1
|
0
|
1
|
61-72
|
1
İdman.biz