Азербайджан победил Молдову

Продолжается групповой этап дивизиона С юношеского первенства Европы по баскетболу (U-16).

İdman.biz сообщает, что матчи II тура пройдут в столице Албании Тиране.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встретилась с Молдовой. На этот раз победу одержала команда Тахира Бахшиева, проигравшая на старте Албании. Лишь во втором периоде наши баскетболисты столкнулись с серьезным сопротивлением соперника. Во втором периоде сборная Азербайджана победила со счетом 78:55, дав сопернику шанс набрать лишь 18 очков.

Отметим, что наша команда встретится с Мальтой 11 июля в 16:30.

Юношеское первенство Европы U-16

Дивизион С, Группа А

II тур, 10 июля

16:30. Азербайджан - Молдова - 78:55 (20:11, 9:26, 23:9, 26:9)

Национальный олимпийский центр Фети Борова

1 Азербайджан 2 1 1 134-115 3 2 Молдова 2 1 1 127-139 2 3 Албания 1 1 0 60-56 2 4 Мальта 1 0 1 61-72 1

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