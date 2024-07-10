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Азербайджан победил Молдову

Баскетбол
Новости
10 Июля 2024 18:34
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Азербайджан победил Молдову

Продолжается групповой этап дивизиона С юношеского первенства Европы по баскетболу (U-16).

İdman.biz сообщает, что матчи II тура пройдут в столице Албании Тиране.

Сборная Азербайджана, выступающая в группе А, встретилась с Молдовой. На этот раз победу одержала команда Тахира Бахшиева, проигравшая на старте Албании. Лишь во втором периоде наши баскетболисты столкнулись с серьезным сопротивлением соперника. Во втором периоде сборная Азербайджана победила со счетом 78:55, дав сопернику шанс набрать лишь 18 очков.

Отметим, что наша команда встретится с Мальтой 11 июля в 16:30.

Юношеское первенство Европы U-16
Дивизион С, Группа А
II тур, 10 июля
16:30. Азербайджан - Молдова - 78:55 (20:11, 9:26, 23:9, 26:9)
Национальный олимпийский центр Фети Борова

1

Азербайджан

2

1

1

134-115

3

2

Молдова

2

1

1

127-139

2

3

Албания

1

1

0

60-56

2

4

Мальта

1

0

1

61-72

1

İdman.biz

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