19 Июня 2024
RU

"Сабах" в Лиге Чемпионов! - Впервые в истории

Баскетбол
Новости
18 Июня 2024 22:03
33
"Сабах" в Лиге Чемпионов! - Впервые в истории

Чемпион Азербайджана «Сабах» попробует свои силы в Лиге чемпионов ФИБА.

İdman.biz сообщает, что это будет впервые в азербайджанском баскетболе.

Представитель Баку впервые в истории Азербайджана примет участие в престижном баскетбольном турнире континента. По правилам турнира, 28 клубов напрямую квалифицировались в регулярный чемпионат. «Сабах» начнет соревнования с этапа квалификации. Право выступать в чемпионате будут иметь 4 из 24 клубов, которые будут соревноваться на этом этапе.

Клубы, не прошедшие квалификацию, продолжат борьбу в Кубке Европы ФИБА.

Отметим, что в прошлом году столичный клуб выступал на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборные Азербайджана тренируются в Грузии
18 Июня 18:26
Баскетбол

Сборные Азербайджана тренируются в Грузии

Команды готовятся к играм чемпионата Европы
Определилось место нашей сборной в мировом рейтинге
18 Июня 16:25
Баскетбол

Определилось место нашей сборной в мировом рейтинге

В таблицу вошли 30 лучших команд мира
Позиция нашей сборной в Женской серии
18 Июня 10:44
Баскетбол

Позиция нашей сборной в Женской серии

B состоявшихся 5 турах приняли участие 28 команд
"Бостон Селтикс" - чемпион-2024 в НБА! Теперь это самая титулованная франшиза в истории - ВИДЕО
18 Июня 09:11
Баскетбол

"Бостон Селтикс" - чемпион-2024 в НБА! Теперь это самая титулованная франшиза в истории - ВИДЕО

Тейтум наконец получил свой перстень, Джейлен Браун ­- MVP финальной серии
Париж-2024: календарь игр нашей сборной
17 Июня 14:43
Баскетбол

Париж-2024: календарь игр нашей сборной

30 июля Азербайджан проведет свой первый матч против Испании
Главный тренер азербайджанского клуба: "У меня есть другие предложения"
17 Июня 12:01
Баскетбол

Главный тренер азербайджанского клуба: "У меня есть другие предложения"

"Я хочу остаться в Азербайджане"

Самое читаемое

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО
16 Июня 17:08
Конный спорт

Азербайджан стал чемпионом мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човкену выиграла чемпионат мира, проходивший в Баку
Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО
16 Июня 20:34
Тяжелая атлетика

Наш тяжелоатлет стал чемпионом Европы – 3 золотые медали! - ФОТО

В греческих Салониках продолжается чемпионат Европы среди тяжелоатлетов 15 и 17 лет
ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО
18 Июня 21:56
Евро-2024

ЕВРО-2024: 4 гола в матче Турция - Грузия - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 началась борьба в группе F
Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"
16 Июня 11:55
Бокс

Али Исмаилов: "Если 57-летний Тайсон может это сделать, почему я не могу?"

"Если эти планы сбудутся, я продолжу профессиональный бокс"