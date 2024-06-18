"Сабах" в Лиге Чемпионов! - Впервые в истории

Чемпион Азербайджана «Сабах» попробует свои силы в Лиге чемпионов ФИБА.

İdman.biz сообщает, что это будет впервые в азербайджанском баскетболе.

Представитель Баку впервые в истории Азербайджана примет участие в престижном баскетбольном турнире континента. По правилам турнира, 28 клубов напрямую квалифицировались в регулярный чемпионат. «Сабах» начнет соревнования с этапа квалификации. Право выступать в чемпионате будут иметь 4 из 24 клубов, которые будут соревноваться на этом этапе.

Клубы, не прошедшие квалификацию, продолжат борьбу в Кубке Европы ФИБА.

Отметим, что в прошлом году столичный клуб выступал на групповом этапе Кубка Европы ФИБА.

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