Президент федерации встретился с клубами - ФОТО

Сегодня состоялось заседание Федерации баскетбола Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, на встрече обсуждался сезон Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) 2024/25.

На встрече присутствовали президент федерации Эмин Амруллаев, члены правления, другие должностные лица федерации и представители клубов. В ходе встречи руководство Федерации обсудило с представителями клубом количество команд, участвующих в АБЛ, лимиты на легионеров и местных игроков, создание первой лиги и связанной с клубами лиги U-14, а также базовая организация женских баскетбольных клубов. На встрече были выслушаны мнения всех представителей клубов. В завершение глава организации Эмин Амруллаев отметил, что окончательные решения будут приняты в ближайшие дни.

Отметим, что ожидается увеличение количества команд в АБЛ.

İdman.biz