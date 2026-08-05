Директор "Гянджи": "Хотим создать сильную и конкурентоспособную команду"

Директор баскетбольного клуба "Гянджа" Эльнур Джафаров рассказал о трансферных планах и целях команды на предстоящий сезон.

Как сообщает İdman.Biz, об этом он заявил пресс-службе клуба.

Джафаров отметил, что главная задача заключается в успешном выступлении как на внутренней, так и на международной арене. По его словам, "Гянджа" стала первым региональным клубом в истории азербайджанского баскетбола, который примет участие в европейских турнирах.

"Это вызывает у нас большое волнение и одновременно повышает ответственность. По этой причине команда начала предсезонную подготовку раньше, чем в предыдущие годы. Наш новый главный тренер известен и обладает большим опытом. По его желанию мы приступили к формированию состава. Наша цель — достойно представить город и клуб на внутренней и международной арене", — заявил Джафаров.

Директор клуба сообщил, что селекционная работа продолжается, а соглашения с рядом баскетболистов уже достигнуты.

"Мы рассматриваем игроков, предложенных тренерским штабом, и ведем селекционную работу. В вопросах трансферов необходимо действовать внимательно. Мы уже договорились с несколькими местными баскетболистами и легионерами. Информация об этом регулярно публикуется на официальных страницах клуба в социальных сетях. В ближайшие дни будут объявлены еще несколько трансферов.

Хотим создать более сильную и конкурентоспособную команду", — добавил Джафаров.