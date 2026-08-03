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В Чикаго застрелен известный баскетбольный тренер

Баскетбол
Новости
3 Августа 2026 21:20
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В Чикаго застрелен известный баскетбольный тренер

Известный американский школьный баскетбольный тренер и бывший игрок Тим Бэнкстон трагически погиб в Чикаго.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Daily Mail, 60-летний специалист был обнаружен с огнестрельным ранением в одном из домов района Оберн-Грешем.

По данным полиции, Бэнкстон получил смертельное ранение в живот. Его нашли около 10:00 утра 29 июля. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего, однако подозреваемые пока не задержаны.

По словам родственников, проживавший в городе Гэри (штат Индиана) Бэнкстон приехал в гости к другу. Когда хозяин вернулся домой, он обнаружил гостя лежащим на полу с огнестрельным ранением.

Бэнкстон был хорошо известен в баскетбольных кругах Чикаго. В 1980-х годах он выступал за школьную команду Simeon High School, после чего играл на уровне NCAA за Bradley University и Loyola University Chicago. Затем он посвятил несколько десятилетий тренерской работе и воспитанию молодых баскетболистов.

После трагедии родственники и бывшие воспитанники почтили память наставника. У Бэнкстона остались жена, сын и две дочери.

"Он был гораздо большим, чем просто тренер. Наставник, друг, учитель. Он изменил жизни очень многих людей", - сказал бывший воспитанник Бэнкстона Уэйн Монтгомери.

İdman.Biz
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