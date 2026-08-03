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Официально: греческий специалист возглавил "Нефтчи"

Баскетбол
Новости
3 Августа 2026 18:25
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Официально: греческий специалист возглавил "Нефтчи"

Баскетбольный клуб "Нефтчи" назначил новым главным тренером греческого специалиста Константиноса Василиадиса.

Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение с 42-летним наставником рассчитано до окончания сезона-2026/27. По завершении сезона стороны вновь рассмотрят вопрос о дальнейшем сотрудничестве.

Василиадис хорошо известен по своей игровой карьере. В разные годы он защищал цвета таких европейских клубов, как "Олимпиакос", ПАОК, испанская "Уникаха", турецкий "Анадолу Эфес" и "Бильбао Баскет".

Последним местом работы греческого специалиста был испанский "Лусентум Аликанте", который он возглавлял в сезоне-2025/26.

İdman.Biz
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