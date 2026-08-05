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Сборная Азербайджана сыграет с Исландией в последнем матче группы

Баскетбол
Новости
5 Августа 2026 14:48
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Сборная Азербайджана сыграет с Исландией в последнем матче группы

Женская сборная Азербайджана по баскетболу U18 сегодня проведет заключительный матч группового этапа чемпионата Европы в дивизионе B.

Как сообщает İdman.Biz, национальная команда встретится со сборной Исландии. Игра на арене "Сала Поливалента 2" в румынском городе Тулча начнется в 17:00 по бакинскому времени.

Азербайджан и Исландия выступают в группе A вместе с Португалией, Румынией и Нидерландами. Азербайджанская команда проиграла первые три матча.

Соперники встречались на групповом этапе этого турнира и в прошлом году. Тогда сборная Азербайджана победила Исландию со счетом 86:79.

İdman.Biz
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