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Баскетболист сборной Азербайджана установил два рекорда Евробаскета U18

Баскетбол
Новости
4 Августа 2026 13:34
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Баскетболист сборной Азербайджана установил два рекорда Евробаскета U18

Центровой юношеской сборной Азербайджана по баскетболу Эммануэль Агбасон установил два рекорда дивизиона B чемпионата Европы U-18.

Как сообщает İdman.Biz, в специальном материале по итогам турнира ФИБА отметила 16-летнего игрока как автора одного из самых ярких индивидуальных выступлений.

В восьми матчах Агбасон набирал в среднем 16,4 очка, совершал 16,6 подбора, 1,1 передачи, 2,5 перехвата и 5 блок-шотов. Его средний показатель эффективности составил 30,9 балла.

Баскетболист сборной Азербайджана стал лучшим на турнире по подборам, блок-шотам и эффективности. По результативности он занял пятое место, а по перехватам - шестое.

Агбасон установил рекорд дивизиона B по среднему количеству подборов. Предыдущее достижение принадлежало Дэну Кларку из сборной Англии, который в 2006 году совершал в среднем 15,9 подбора за матч.

Центровой также обновил рекорд по блок-шотам. Его показатель в 5 блок-шотов превзошел результат словака Бориса Бояновского, набиравшего в среднем 4,2 блок-шота в 2011 году.

Средняя эффективность Агбасона в 30,9 балла стала второй в истории турнира. Рекорд принадлежит Бояновскому - 32 балла в 2011 году.

В матче с Португалией Агбасон набрал 18 очков, совершил 12 подборов и 8 блок-шотов, а во встрече с Черногорией записал на свой счет 21 очко, 22 подбора и 9 блок-шотов. В обоих случаях он был близок к трипл-даблу.

В заключительном матче против Исландии центровой набрал 23 очка и совершил 23 подбора. Сборная Азербайджана завершила чемпионат Европы на 16-м месте.

İdman.Biz
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