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Названы главные потенциальные свободные агенты НБА

Баскетбол
Новости
5 Августа 2026 00:40
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Названы главные потенциальные свободные агенты НБА

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс опубликовал список возможных лидеров рынка свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2027 года, сообщает İdman.Biz.

Потенциальные свободные агенты летом 2027 года, по данным Бобби Маркса:

Яннис Адетокунбо ("Майами Хит");

Стеф Карри ("Голден Стэйт Уорриорз");

Никола Йокич ("Денвер Наггетс");

Леброн Джеймс ("Филадельфия Сиксерс");

Джимми Батлер ("Голден Стэйт Уорриорз");

Энтони Дэвис ("Вашингтон Уизардс");

Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс"/"Торонто Рэпторс");

Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс");

Кевин Дюрант ("Хьюстон Рокетс");

Брэндон Ингрэм ("Торонто Рэпторс");

Кайри Ирвинг ("Даллас Маверикс").

İdman.Biz
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