Названы главные потенциальные свободные агенты НБА

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс опубликовал список возможных лидеров рынка свободных агентов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) летом 2027 года, сообщает İdman.Biz.
Потенциальные свободные агенты летом 2027 года, по данным Бобби Маркса:
Яннис Адетокунбо ("Майами Хит");
Стеф Карри ("Голден Стэйт Уорриорз");
Никола Йокич ("Денвер Наггетс");
Леброн Джеймс ("Филадельфия Сиксерс");
Джимми Батлер ("Голден Стэйт Уорриорз");
Энтони Дэвис ("Вашингтон Уизардс");
Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс"/"Торонто Рэпторс");
Карл-Энтони Таунс ("Нью-Йорк Никс");
Кевин Дюрант ("Хьюстон Рокетс");
Брэндон Ингрэм ("Торонто Рэпторс");
Кайри Ирвинг ("Даллас Маверикс").