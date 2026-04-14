Леброн Джеймс укрепил лидерство по наградам "Игрок недели" в истории НБА

Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс продолжает удерживать лидерство в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству наград "Игрок недели". 41-летний спортсмен был признан лучшим игроком финальной недели сезона-2025/2026. На счету ветерана 70 таких призов, что значительно превышает показатели других звезд лиги, сообщает İdman.Biz.

Второе место делят Коби Брайант и Кевин Дюрант — у обоих по 33 награды. На четвертой позиции располагается Яннис Адетокунбо с 28, далее идет Джеймс Харден (27).

Замыкает список Майкл Джордан, у него 25 наград лучшему игроку недели за карьеру.