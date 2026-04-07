Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру

7 Апреля 2026 22:56
Бывший баскетболист сборной Азербайджана Заур Пашаев планирует начать тренерскую карьеру.

Как сообщает İdman.Biz, об этом 42-летний игрок, выступавший в этом сезоне за "Губу", заявил в интервью Report: "Чувствую, что мог бы отыграть еще сезон, но при наличии хорошего предложения готов возглавить команду. Я уже работал ассистентом и считаю, что время пришло. В прошлом году хотел стать помощником Римаса Куртинайтиса в "Сабахе", чтобы набраться опыта у такого мастера, но в итоге продолжил игровую карьеру".

Пашаев также прокомментировал поражение от "Шеки" на этапе плей-ин: "У соперника бюджет больше и состав качественнее. В регулярном чемпионате мы выступили неплохо, но в плей-ин нам не хватило глубины скамейки и класса исполнителей. Хотелось попасть на "Нахчыван", с которым мы всегда играли на равных, но с "Шеки" дожать ситуацию не удалось".

Напомним, что в раунде плей-ин "Губа" дважды уступила "Шеки" со счетом 89:101 и 77:120.

