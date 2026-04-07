Сегодня пройдут два матча плей-ин Азербайджанской Баскетбольной Лиги

7 Апреля 2026 11:13
Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге состоятся еще два матча плей-ин стадии.

Как сообщает İdman.Biz, в первом поединке дня "Лянкяран" примет "Гянджу". Встреча пройдет в Лянкяранском олимпийском спортивном комплексе и начнется в 15:00. В первой игре "Гянджа" одержала уверенную победу со счетом 91:55.

Во втором матче "Сумгайыт" на своей площадке сыграет с "НТД". Игра пройдет в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе и стартует в 19:00. В первой встрече бакинский клуб был сильнее - 121:107.

Отметим, что ранее "Нахчыван" и "Шеки" уже вышли в плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги.

İdman.Biz
