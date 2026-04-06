6 Апреля 2026 22:40
Никола Бозиноски: "Против "Сабаха" будем бороться за престиж"

Главный тренер "Нахчывана" Никола Бозиноски прокомментировал матч против "Серхедчи" в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги, в котором его команда победила со счетом 93:80.

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что игра получилась непростой, несмотря на итоговую победу: "Соперник очень хорошо начал матч. Мы постарались ответить так, как хотели. За счет более длинной скамейки запасных нам удалось действовать увереннее, и это стало одним из ключевых моментов встречи".

Бозиноски также высказался о предстоящем противостоянии в плей-офф: "Для нас матч против "Сабаха" - это вопрос престижа. В этой игре мы постараемся показать максимум и сделать все возможное для победы".

İdman.Biz
