Аскеров: "Чемпионат для нас закончился еще в игре с "Нахчываном"

Главный тренер "Губы" Шахрияр Аскеров прокомментировал поражение от "Шеки" во втором матче плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.Biz, бакинская команда уступила со счетом 77:120 (первая игра - 89:101), по итогам чего "Шеки" вышел в плей-офф.

"Для нас чемпионат как будто закончился еще в игре с "Нахчываном". Если бы мы победили в том матче, все было бы совершенно иначе. "Шеки" - хорошая команда, играть против семи легионеров очень сложно. Благодарю своих баскетболистов. Мы старались сделать все возможное, но, к сожалению, не смогли добиться успеха. Хотели выйти в топ-8, однако не смогли прыгнуть выше головы", - заявил Аскеров.

Специалист отметил, что соперник был лучше готов к встрече и контролировал ход игры, а также подчеркнул влияние кадровых проблем на результаты команды: "Нехватка игроков и невозможность проводить ротацию сказались по ходу сезона. Тем не менее я благодарен всем баскетболистам, особенно Зауру Пашаеву, который провел отличный сезон и стал примером для молодежи".

Аскеров добавил, что "Губа" постарается вернуться сильнее в следующем сезоне, однако признал, что нынешний чемпионат для команды уже завершен.