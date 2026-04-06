Тренер "Шеки": "Мы доказали, что прошлогодний успех не был случайным"

Главный тренер "Шеки" Бедри Мерич прокомментировал победу над "Губой" в плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги.

"Мы готовились к этому моменту на протяжении всего сезона. С самого начала нашей целью был выход в плей-офф. Несмотря на трудности и поражения, команда не отступала от своих задач и характера. Я горжусь своими игроками. Мы показали характер и доказали, что прошлогодний успех не был случайным. "Шеки" продолжит выступать в Высшей лиге и в новом формате", - отметил Мерич в комментарии пресс-службе клуба.

По его словам, команда провела часть подготовки вне родного города и по ходу сезона столкнулась с рядом проблем, однако сумела сохранить стабильность.