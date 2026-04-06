Римас Куртинайтис: "Будем бороться за защиту чемпионского титула"

Главный тренер азербайджанского баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис прокомментировал два товарищеских матча с казахстанской "Астаной" в Баку, сообщает İdman.Biz.

"Мы завершили регулярный сезон на первом месте, поэтому получили немного больше времени на отдых по сравнению с другими клубами. С одной стороны, это хорошо, но с другой - баскетболисты могут потерять игровой ритм. Именно поэтому мы решили провести контрольные матчи с "Астаной". Думаю, эти игры были полезны перед плей-офф", - сказал Римас Куртинайтис.

Специалист отметил, что команда после этих встреч возьмет небольшую паузу, а затем начнет целенаправленную подготовку: "После того как станет известна дата первого матча плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, мы составим план подготовки. В целом я доволен качеством игры. У некоторых баскетболистов были микротравмы, поэтому мы не задействовали их. Как и каждый год, в этом сезоне будем бороться за защиту титула чемпиона Азербайджана".

Отметим, что в первом матче 4 апреля "Астана" одержала победу со счетом 110:102, однако во второй встрече "Сабах" взял реванш - 94:83.