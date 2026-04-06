Римас Куртинайтис: "Будем бороться за защиту чемпионского титула"

6 Апреля 2026 18:58
Главный тренер азербайджанского баскетбольного клуба "Сабах" Римас Куртинайтис прокомментировал два товарищеских матча с казахстанской "Астаной" в Баку, сообщает İdman.Biz.

"Мы завершили регулярный сезон на первом месте, поэтому получили немного больше времени на отдых по сравнению с другими клубами. С одной стороны, это хорошо, но с другой - баскетболисты могут потерять игровой ритм. Именно поэтому мы решили провести контрольные матчи с "Астаной". Думаю, эти игры были полезны перед плей-офф", - сказал Римас Куртинайтис.

Специалист отметил, что команда после этих встреч возьмет небольшую паузу, а затем начнет целенаправленную подготовку: "После того как станет известна дата первого матча плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, мы составим план подготовки. В целом я доволен качеством игры. У некоторых баскетболистов были микротравмы, поэтому мы не задействовали их. Как и каждый год, в этом сезоне будем бороться за защиту титула чемпиона Азербайджана".

Отметим, что в первом матче 4 апреля "Астана" одержала победу со счетом 110:102, однако во второй встрече "Сабах" взял реванш - 94:83.

İdman.Biz
Новости по теме

"Сабах" обыграл "Астану" во втором контрольном матче
18:28
Баскетбол

"Сабах" обыграл "Астану" во втором контрольном матче

Бакинцы взяли реванш после поражения в первой игре

Тренер "Шеки": "Мы доказали, что прошлогодний успех не был случайным"
17:59
Баскетбол

Тренер "Шеки": "Мы доказали, что прошлогодний успех не был случайным"

Команда подтвердила стабильность и сохранила позиции

Азербайджанская Баскетбольная Лига: "Шеки" разгромил "Губу" в плей-ин - ОБНОВЛЯЕТСЯ
16:20
Баскетбол

Азербайджанская Баскетбольная Лига: "Шеки" разгромил "Губу" в плей-ин - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Хозяева набрали 120 очков
"Чикаго Буллз" могут повысить Анселда до главного тренера вместо Донована
5 Апреля 23:50
Баскетбол

"Чикаго Буллз" могут повысить Анселда до главного тренера вместо Донована

Донован при этом может остаться в организации на другой должности
Леброн Джеймс назвал два города, в которых не любит играть
5 Апреля 04:40
Баскетбол

Леброн Джеймс назвал два города, в которых не любит играть

В текущем сезоне 41-летний Джеймс набирает в среднем 20,6 очка
"Сабах" уступил "Астане" в товарищеском матче - ФОТО
5 Апреля 00:12
Баскетбол

"Сабах" уступил "Астане" в товарищеском матче - ФОТО

Следующая товарищеская игра между командами пройдет 6 апреля

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах