Анар Сариев: "Почти все легионеры дебютировали на профессиональном уровне"

Главный тренер "Серхедчи" Анар Сарыев прокомментировал поражение от "Нахчывана" во втором матче плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги (87:98).

Как сообщает İdman.Biz, специалист отметил, что соперник оказался более подготовленным: "Прежде всего поздравляю соперника. Они провели очень хороший матч и заслуженно победили. Что касается нашей команды, у нас был самый молодой состав в чемпионате. Практически все легионеры впервые выступали на профессиональном уровне, большинство пришли из колледж-лиг".

Сариев подчеркнул, что команда старалась навязать борьбу, несмотря на разницу в опыте: "Несмотря на то, что "Нахчыван" был укомплектован более опытными игроками, мы достойно сражались. Но нам не хватило сил. Если наши игроки продолжат работать, в будущем они смогут выступать в более сильных клубах".

Тренер также поблагодарил команду и руководство: "Хочу сказать спасибо всем - президенту клуба, игрокам и всему персоналу. Сезон завершился не так, как хотелось бы, но у нас были и хорошие, и сложные моменты".