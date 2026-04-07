В "Чикаго" уволили ключевых сотрудников

Руководство клуба НБА "Чикаго Буллз" объявило об увольнении исполнительного вице-президента по баскетбольным операциям Артураса Карнишоваса и генерального менеджера Марка Эверсли.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба, решение связано с желанием изменить вектор развития команды и повысить ее конкурентоспособность.

"В "Чикаго Буллз" мы по-прежнему сфокусированы на создании команды, способной выступать на самом высоком уровне и в конечном счете бороться за чемпионство. Мы намерены предпринять необходимые шаги, чтобы продвинуть клуб вперед так, чтобы наши фанаты могли гордиться нами", - заявил президент клуба Майкл Рейнсдорф.

Отметим, что с момента назначения Карнишоваса в 2020 году "Буллз" одержали 224 победы при 254 поражениях и лишь однажды смогли выйти в плей-офф.