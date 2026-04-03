"Монако" избежал немедленного банкротства

3 Апреля 2026 20:46
46
Баскетбольный клуб "Монако" избежал признания неплатежеспособным на судебном заседании 3 апреля.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на BeBasket, слушания по делу перенесены на 12 июня 2026 года, что дало клубу временную отсрочку.

Сообщается, что краткосрочной стабилизации удалось добиться благодаря экстренному вмешательству государства. Были погашены задолженности перед французской лигой, федерацией баскетбола и налоговыми органами, а игрокам выплачены зарплаты.

При этом ситуация остается нестабильной. Прокурор настоял на переносе слушаний для дальнейшего контроля финансового положения клуба. Отмечается, что на данный момент у "Монако" нет четкого плана по долгосрочному восстановлению и устойчивому развитию.

