Стали известны баскетболисты, которые будут введены в Зал славы Нейсмита

Авторитетный инсайдер и журналист издания ESPN Шэмс Чарания заявил, что в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) определились с людьми, которые будут введены в Зал славы баскетбола имени Нейсмита в 2026 году, сообщает İdman.Biz.

По данным Чарании, этими людьми стали: Амаре Стадемайр, Кэндис Паркер, Елена Делле Донн и Док Риверс.

Стадемайр — центровой начала XXI века, попавший в НБА на драфте 2002 года, когда его забрал "Финикс Санз" под девятым номером. В 2003-м стал лучшим новичком, а затем шесть раз участвовал на Матче звезд. Спортсмен является бронзовым призером Олимпиады-2004.

Паркер — трехкратная чемпионка женской НБА (WNBA), двукратная олимпийская чемпионка в составе США и двукратная обладательница приза MVP WNBA.

Делле Донн — чемпионка WNBA, олимпийская чемпионка, чемпионка мира, двукратный MVP WNBA и новичок года лиги.

Риверс — нынешний тренер команды "Милуоки Бакс". В роли тренера стал чемпионом НБА (2008) с "Бостон Селтикс", признавался тренером года НБА (2000) и был главным тренером на Матча звезд НБА (2008, 2011, 2021, 2024).