Чемпионат Европы U16: азербайджанские баскетболистки узнали соперниц

31 Марта 2026 19:56
Объявлены результаты жеребьевки чемпионата Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет (Дивизион B).

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу B.

Соперниками нашей национальной команды станут сборные Словакии и Швеции. Матчи пройдут с 10 по 15 августа в словацком городе Пьештяни.

Турнир будет организован в формате трех отдельных "мини-турниров". Победитель каждого из них получит путевку в Дивизион А на 2027 год. Соревнования будут состоять из группового этапа, полуфиналов и финала.

İdman.Biz
