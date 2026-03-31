Чемпионат Европы U16: азербайджанские баскетболистки узнали соперниц

Объявлены результаты жеребьевки чемпионата Европы по баскетболу среди девушек до 16 лет (Дивизион B).

Как сообщает İdman.Biz, по итогам жеребьевки сборная Азербайджана попала в группу B.

Соперниками нашей национальной команды станут сборные Словакии и Швеции. Матчи пройдут с 10 по 15 августа в словацком городе Пьештяни.

Турнир будет организован в формате трех отдельных "мини-турниров". Победитель каждого из них получит путевку в Дивизион А на 2027 год. Соревнования будут состоять из группового этапа, полуфиналов и финала.