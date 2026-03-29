Американец вошел в историю Азербайджанской баскетбольной лиги

29 Марта 2026 14:16
Игрок "Нахчывана" Джамал Брентли вновь отметился выдающимся выступлением в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Как передает İdman.Biz, в матче против "Губы" американский форвард набрал 14 очков, сделал 17 подборов и отдал 11 результативных передач, оформив трипл-дабл.

Этот результат стал для Брентли уже третьим подряд трипл-даблом, что позволило ему войти в историю турнира.

Отмечается, что баскетболист стал первым игроком, которому удалось оформить трипл-дабл в трех матчах подряд в Азербайджанской баскетбольной лиге.

