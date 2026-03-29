29 Марта 2026
29 Марта 2026 04:34
Экс-игрок НБА Маккэнтс выбрал лучшего баскетболиста лиги

Бывший игрок НБА Рашад Маккэнтс заявил, что центровой "Сан-Антонио" Виктор Вембаньяма — лучший баскетболист лиги и главный претендент на звание MVP.

"Виктор — лучший игрок НБА. Без вариантов. Шей стабильно набирает 30, но не влияет на игру в защите так, как Виктор. А Виктор влияет на игру в нападении больше, чем Шей. Уэмби не нужно ничего из того, что делает Шей", — приводит слова Маккэнтса İdman.Biz со ссылкой на Fadeaway World.

Аналитик призвал пересмотреть критерии отбора MVP, вспомнив пример Коби Брайанта, которого недооценивали из-за недостаточного внимания к защите. В текущем сезоне 22-летний француз набирает 24,2 очка, делает 10,8 подбора и 3,7 блок-шота в среднем за матч. "Сперс" занимают второе место на Западе.

İdman.Biz
Новости по теме

Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО
28 Марта 23:04
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Серхедчи" обыграл "Сумгайыт" - ОБНОВЛЕНО

Встреча прошла в Спортивно-олимпийском центре "Серхедчи"
Главный тренер "Губы": "знали, что против "Нахчывана" будет сложно"
28 Марта 18:15
Баскетбол

Главный тренер "Губы": "знали, что против "Нахчывана" будет сложно"

Тренер указал на ошибки в концовке и подтвердил цель выйти в плей-офф

Баскетболист "Губы": "Сейчас команда находится в лучшей форме"
28 Марта 14:13
Баскетбол

Баскетболист "Губы": "Сейчас команда находится в лучшей форме"

Легионер ждет успеха в последнем туре и рассчитывает подняться выше в таблице
Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде
28 Марта 12:53
Мировой футбол

Нариман Ахундзаде посетил матч НБА в Кливленде

Футболист "Коламбус Крю" посмотрел "Кавальерс" - "Хит"
Азербайджанская баскетбольная лига: сегодня пройдут матчи 20-го тура
26 Марта 13:52
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: сегодня пройдут матчи 20-го тура

"Орду" защищает лидерство, "Серхедчи" и "Сумгайыт" решают задачи в группе B
Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге ФИБА
24 Марта 23:20
Баскетбол

Азербайджан улучшил свои позиции в рейтинге ФИБА

Женская национальная команда продвинулась в рейтинге аж на 10 строчек

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге