28 Марта 2026
RU

Главный тренер "Губы": "знали, что против "Нахчывана" будет сложно"

Баскетбол
Новости
28 Марта 2026 18:15
15
Главный тренер "Губы" Шахрияр Аскеров прокомментировал поражение от "Нахчывана" в матче 20-го тура Азербайджанской баскетбольной лиги (96:103).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Губы", специалист отметил, что команда допустила ключевые ошибки в концовке встречи, которые повлияли на итоговый результат.

"Мы знали, что матч против "Нахчывана" будет сложным, потому что это сильная команда с сбалансированным составом. Поздравляю их. Они выйдут в плей-офф со второго места. Наша цель была победить и снова сыграть с ними в плей-офф, но в концовке мы проиграли из-за собственных ошибок. Я имею в виду технические ошибки. Мы поздно фолили, соперник реализовал трехочковый бросок. Мы также не набрали нужные очки после технического фола. Матч перешел в овертайм, где мы уже не могли проводить замены. Три наших игрока провели на площадке по 40 минут, и это тоже сказалось. Крис Кларк покинул площадку из-за пяти фолов, что повлияло на игру. Учитывая все это, можно сказать, что сегодня был не наш день. Если бы Крис Кунс реализовал штрафной после технического фола, возможно, мы бы выиграли, и игра не дошла бы до такого сценария. Сказалась и усталость. Я благодарен своим игрокам, они сделали все возможное. Мы продолжаем путь через плей-ин и постараемся обыграть "Шеки", чтобы выйти в плей-офф", - сказал Аскеров.

Отметим, что "Губа" завершила регулярный сезон на третьем месте в группе B и продолжит борьбу за выход в плей-офф через стадию плей-ин.

İdman.Biz
Тэги:

