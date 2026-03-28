Баскетболист "Губы": "Сейчас команда находится в лучшей форме"

Баскетболист "Губы" Майкл Райт заявил, что команда намерена обыграть "Нахчыван" в заключительном туре регулярного сезона Азербайджанской баскетбольной лиги (АБЛ) и побороться за более высокое место в таблице перед стартом плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу "Губы", американский игрок положительно оценил победу над "Лянкяраном" перед паузой и подчеркнул, что главным показателем для него остается командный результат.

"Это была очень хорошая командная победа. "Лянкяран" проводит тяжелый сезон, поэтому мы знали, что должны побеждать в этом матче. Я доволен игрой нашей команды. Мы действительно выиграли за счет хорошей коллективной игры", - сказал Райт.

Отвечая на вопрос о своей результативности в предыдущем матче, где он набрал 26 очков, баскетболист дал понять, что личная статистика для него вторична. "Пока наша команда побеждает, я доволен своей игрой. Победа - самая важная часть матча", - отметил он.

Говоря о сегодняшней встрече с "Нахчываном", Райт заявил: "Нахчыван" - очень сильная команда. Каждая наша игра против них проходит тяжело. Думаю, на этот раз будет так же. Но если мы как команда сыграем сильно и будем едины, верю, что сможем победить".

Игрок также признал, что положение "Губы" в таблице еще можно улучшить в последнем туре.

"Если победим "Нахчыван", сможем это сделать. Я верю, что мы выиграем этот матч", - сказал Райт.

Оценивая сезон в целом, игрок признал: "Я верю, что мы могли выступить лучше. В этом сезоне были причины, которые помешали нашей команде добиться большего. У нас были травмы, некоторые игроки ушли. Но я считаю, что сейчас команда находится в лучшей форме. Мы готовы к матчам плей-офф. Думаю, АБЛ находится на хорошем уровне. Мне понравилось играть против "Сабаха". Это очень хорошая команда, и всегда интересно выходить на площадку против победителя прошлого сезона. Надеюсь, в плей-офф мы снова сыграем с ними".