Азербайджанские баскетболистки сыграют с США за выход в финал

В Бангкоке проходит решающая стадия Кубка чемпионов ФИБА по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительный день турнира состоятся полуфинальные и финальные матчи. Женская сборная Азербайджана, занявшая второе место в группе B, в полуфинале встретится с командой США. Начало матча запланировано на 10:15.

В составе азербайджанской команды выступают Эрика Картер, Татьяна Денискина, Александра Молленхауэр и Брианна Фрейзер.

В другом полуфинале сыграют сборные Канады и Нидерландов. Победители этих встреч встретятся в финале турнира, а проигравшие поборются за бронзовые медали.

На групповом этапе сборная Азербайджана сыграла с командами Канады (10:16), Таиланда (21:8) и Испании (16:11).

Победитель Кубка чемпионов получит право выступить на чемпионате мира 2027 года, следующем Кубке чемпионов, а также в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2028 года.