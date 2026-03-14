Сборная Азербайджана U14 сыграет на EVOQ Challenge Cup в Турции - ФОТО

Сборная Азербайджана по баскетболу среди игроков до 14 лет примет участие в международном турнире EVOQ Challenge Cup, который пройдет в турецком городе Ялова.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, соревнования состоятся 14-16 марта.

В турнире, помимо азербайджанской сборной, выступят несколько турецких клубов: "Фенербахче", "Фалконс А", "Фалконс Б", "Истанбул Беюкшехир Беледийеси", "Ялова ГСК" и "Бурса САС".

Участие в престижном международном турнире станет важным этапом подготовки юных азербайджанских баскетболистов. Игры против сильных турецких соперников, включая академию "Фенербахче", позволят проверить уровень подготовки и получить ценный игровой опыт.

Отметим, что EVOQ Challenge Cup - ежегодный турнир для молодежных команд, проводимый в Турции. Соревнования служат площадкой для развития молодых талантов и укрепления спортивных связей между странами региона.