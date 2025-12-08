Стало известно расписание матчей IX тура Азербайджанской Баскетбольной Лиги

Стала известна программа IX тура Азербайджанской Баскетбольной Лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола, тур стартует 11 декабря.

Азербайджанская Баскетбольная Лига

IX тур

11 декабря

15:00 - "Лянкяран" - "Губа"

Лянкяранский олимпийский спортивный комплекс

20:00 - "Нахчыван" – "Серхедчи"

Спортивный центр "Серхедчи"

12 декабря

19:00 - "Сумгайыт" – "Орду"

Олимпийский спортивный комплекс Сумгайыта

20:00 - "NTD" - "Шеки"

Спортивный центр "Серхедчи"

14 декабря

16:00 - "Абшерон Лайонс" – "Нефтчи"

Спортивный центр "Серхедчи"

Отмечается, что матч группы A "Сабах" - "Гянджа" перенесен из-за игры бакинского клуба в Лиге Чемпионов ФИБА против "Альбы" (Германия).

İdman.Biz