“Лос-Анджелес Лейкерс” одержали победу в гостях: Леброн Джеймс запомнился яркой игрой - ВИДЕО

8 Декабря 2025
RU

Баскетбол
Новости
8 Декабря 2025 12:00
11
В очередном матче сезона 2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) команда “Филадельфия Сиксерз” принимала у себя “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой гостей со счетом 112:108.

Словенская звезда калифорнийской команды Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко, осуществив 15 подборов и 11 передач.

Лидер “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс также продемонстрировал яркую игру, отметившись 29 очками, семью подборками и шестью передачами.

Отметим, что на данный момент турнирную таблицу NBA с 47 очками возглавляет “Оклахома-Сити Тандер”.

İdman.Biz

