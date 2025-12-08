“Лос-Анджелес Лейкерс” одержали победу в гостях: Леброн Джеймс запомнился яркой игрой - ВИДЕО

В очередном матче сезона 2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) команда “Филадельфия Сиксерз” принимала у себя “Лос-Анджелес Лейкерс”.

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась победой гостей со счетом 112:108.

Словенская звезда калифорнийской команды Лука Дончич стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко, осуществив 15 подборов и 11 передач.

Лидер “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс также продемонстрировал яркую игру, отметившись 29 очками, семью подборками и шестью передачами.

Отметим, что на данный момент турнирную таблицу NBA с 47 очками возглавляет “Оклахома-Сити Тандер”.

İdman.Biz