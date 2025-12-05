Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры?

Легкий форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс может завершить карьеру по окончании нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Как передает İdman.Biz, об этом рассказал инсайдер и обозреватель Bleacher Report Эрик Пинкус.

"Ранее генеральный менеджер "Лейкерс" Роб Пелинка говорил, что хотел бы, чтобы Джеймс завершил карьеру в составе клуба. Тем не менее в НБА ходят слухи, что текущий сезон станет для Леброна последним в "Лос-Анджелесе" — независимо от того, решит ли он продолжить играть или уйти из спорта", — говорится в материале обозревателя.

В конце декабря Леброну исполнится 41 год.

