Юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились на турнир в Минск

Сборные Азербайджана по баскетболу среди юношей и девушек до 16 лет отправились в Минск, столицу Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, команды примут участие в XXVIII международном турнире, посвященном памяти бывшего министра спорта и туризма Беларуси, первого президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Рыженкова.

В соревнованиях примут участие баскетболисты 2009 года рождения и младше. Помимо сборных Азербайджана, за медали поборются команды-хозяйки турнира из Беларуси, а также представители Казахстана и России.

Международный турнир пройдет с 5 по 7 декабря.

İdman.Biz