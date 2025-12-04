4 Декабря 2025
RU

Юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились на турнир в Минск

Баскетбол
Новости
4 Декабря 2025 18:14
14
Юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились на турнир в Минск

Сборные Азербайджана по баскетболу среди юношей и девушек до 16 лет отправились в Минск, столицу Беларуси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию баскетбола Азербайджана, команды примут участие в XXVIII международном турнире, посвященном памяти бывшего министра спорта и туризма Беларуси, первого президента Национального олимпийского комитета страны Владимира Рыженкова.

В соревнованиях примут участие баскетболисты 2009 года рождения и младше. Помимо сборных Азербайджана, за медали поборются команды-хозяйки турнира из Беларуси, а также представители Казахстана и России.

Международный турнир пройдет с 5 по 7 декабря.

İdman.Biz

