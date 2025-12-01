Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку"

"Я очень люблю Сумгайыт и Баку. Приятно каждое утро смотреть на море из окна".

Как сообщает İdman.Biz, об этом американский баскетболист "Сумгайыта" Си Джей Джонс рассказал в интервью пресс-службе клуба.

Сначала спортсмен поделился впечатлениями о созданных для него условиях в Азербайджане:

"Мне здесь совершенно не на что жаловаться. Я очень люблю людей, еду и в целом всю страну".

Американец также рассказал о коллективе и выступлениях команды в текущем сезоне:

"В команде все в порядке. Мы отлично понимаем друг друга. И на площадке, и за ее пределами мы прекрасно проводим время. Основная причина некоторых неудач - неполный состав и отсутствие некоторых игроков. Все уважают работу тренера и следуют его указаниям. Мы намерены выигрывать следующие матчи один за другим".

Говоря о целях команды Джонс отметил:

"У нас есть очень хорошие шансы попасть в плей-офф. Если смотреть на долгосрочную перспективу, я уверен, что мы сможем этого добиться".

