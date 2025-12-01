Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку" - İdman və Biz
1 Декабря 2025
RU

Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку"

Баскетбол
Новости
1 Декабря 2025 14:01
12
Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку"

"Я очень люблю Сумгайыт и Баку. Приятно каждое утро смотреть на море из окна".

Как сообщает İdman.Biz, об этом американский баскетболист "Сумгайыта" Си Джей Джонс рассказал в интервью пресс-службе клуба.

Сначала спортсмен поделился впечатлениями о созданных для него условиях в Азербайджане:

"Мне здесь совершенно не на что жаловаться. Я очень люблю людей, еду и в целом всю страну".

Американец также рассказал о коллективе и выступлениях команды в текущем сезоне:

"В команде все в порядке. Мы отлично понимаем друг друга. И на площадке, и за ее пределами мы прекрасно проводим время. Основная причина некоторых неудач - неполный состав и отсутствие некоторых игроков. Все уважают работу тренера и следуют его указаниям. Мы намерены выигрывать следующие матчи один за другим".

Говоря о целях команды Джонс отметил:

"У нас есть очень хорошие шансы попасть в плей-офф. Если смотреть на долгосрочную перспективу, я уверен, что мы сможем этого добиться".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО
11:23
Баскетбол

Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО

Амиль Гамзаев отреагировал на критику после игры
Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО
30 Ноября 20:40
Баскетбол

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО

Команда потерпела второе поражение подряд
Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"
30 Ноября 14:58
Баскетбол

Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Легенда НБА рассказал, как встречает ухажеров своих детей

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА
29 Ноября 15:20
Баскетбол

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

Специальное покрытие признано небезопасным и отправлено производителю на доработку
Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу
29 Ноября 07:18
Баскетбол

Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу

Хенджун Ли реализовал девять трехочковых в матче против Китая
Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками
28 Ноября 21:30
Баскетбол

Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками

Клуб также получил ограничение на заполняемость арены до 80 процентов

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027