30 Ноября 2025
RU

Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Баскетбол
Новости
30 Ноября 2025 14:58
12
Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Четырехкратный чемпион НБА и отец шестерых детей Шакил О’Нил поделился историей о том, как реагирует на парней, которые приходят знакомиться с его дочерьми, передает İdman.Biz.

"Когда моя младшая привела парня, он попытался пожать мне руку. Я сказал: "Дружище, если ты сейчас же не уберешься от меня, если ты немедленно не отойдешь..." Не нужно приходить ко мне домой со спущенными штанами - так не пойдет. И не называйте меня крутым дядькой - так тоже не пойдет.

Имейте в виду: все трюки, которыми вы хотите впечатлить мою дочь, я уже сам когда-то выполнял. Помните сцены в кино, когда кладешь руку на плечо? Это я придумал. Это был я", - рассказал Шакил в своем подкасте.

О’Нил подчеркнул, что всегда защищает своих дочерей и хочет, чтобы к ним относились с уважением.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан принимает Люксембург
10:20
Баскетбол

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан принимает Люксембург

Команда постарается взять первые очки на домашней площадке
"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА
29 Ноября 15:20
Баскетбол

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

Специальное покрытие признано небезопасным и отправлено производителю на доработку
Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу
29 Ноября 07:18
Баскетбол

Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу

Хенджун Ли реализовал девять трехочковых в матче против Китая
Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками
28 Ноября 21:30
Баскетбол

Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками

Клуб также получил ограничение на заполняемость арены до 80 процентов
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027
"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом
28 Ноября 15:32
Баскетбол

"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027