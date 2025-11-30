Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Четырехкратный чемпион НБА и отец шестерых детей Шакил О’Нил поделился историей о том, как реагирует на парней, которые приходят знакомиться с его дочерьми, передает İdman.Biz.

"Когда моя младшая привела парня, он попытался пожать мне руку. Я сказал: "Дружище, если ты сейчас же не уберешься от меня, если ты немедленно не отойдешь..." Не нужно приходить ко мне домой со спущенными штанами - так не пойдет. И не называйте меня крутым дядькой - так тоже не пойдет.

Имейте в виду: все трюки, которыми вы хотите впечатлить мою дочь, я уже сам когда-то выполнял. Помните сцены в кино, когда кладешь руку на плечо? Это я придумал. Это был я", - рассказал Шакил в своем подкасте.

О’Нил подчеркнул, что всегда защищает своих дочерей и хочет, чтобы к ним относились с уважением.

İdman.Biz