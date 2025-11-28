Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками

Баскетбольный клуб "Партизан" был наказан Евролигой после матча 12-го тура регулярного сезона против "Фенербахче".

Как сообщает İdman.Biz, согласно пресс-релизу, белградский клуб оштрафован на 40 тысяч евро, а также обязан провести следующий домашний матч при заполняемости арены не более 80 процентов, включая закрытие отдельных секторов.

Причиной наказания стали многочисленные инциденты, связанные с поведением болельщиков. В частности, на трибунах был развернут баннер, изображающий смерть османского султана Мурада I в битве на Косовом поле от рук сербского рыцаря Милоша Обилича.

Евролига отметила, что подобные проявления нарушают регламент и нормы поведения на соревнованиях под ее эгидой.

İdman.Biz