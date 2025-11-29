29 Ноября 2025
RU

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2025 15:20
14
"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

"Лейкерс" проведут свой последний матч группового этапа Кубка НБА по баскетболу на стандартном паркете, поскольку специальное яркое покрытие оказалось непригодным для использования.

Как сообщает İdman.Biz, техническая служба обнаружила ряд недочетов после оценки состояния площадки, из-за чего паркет отправлен обратно производителю для устранения проблем.

Решение приняли на фоне жалоб игроков. Разыгрывающий "Далласа" Лука Дончич после предыдущей игры на этом покрытии заявил, что паркет был "слишком скользким и опасным", что вызвало обеспокоенность в лиге и среди команд-участниц.

Матч пройдет на привычном игровом покрытии, чтобы обеспечить безопасность баскетболистов.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу
07:18
Баскетбол

Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу

Хенджун Ли реализовал девять трехочковых в матче против Китая
Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками
28 Ноября 21:30
Баскетбол

Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками

Клуб также получил ограничение на заполняемость арены до 80 процентов
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027
"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом
28 Ноября 15:32
Баскетбол

"Нахчыван" подписал контракт с американским баскетболистом

Контракт с 26-летним игроком рассчитан до конца сезона
Провал в Скопье: сборная Азербайджана по баскетболу регрессирует – ПОСЛЕСЛОВИЕ İDMAN.BİZ
28 Ноября 14:05
Баскетбол

Провал в Скопье: сборная Азербайджана по баскетболу регрессирует – ПОСЛЕСЛОВИЕ İDMAN.BİZ

Азербайджанские баскетболисты проиграли свой первый матч отборочного этапа чемпионата Европы-2027 с разницей почти в 40 очков
У американского баскетболиста украли часы и украшения на сумму 185 тысяч долларов
28 Ноября 13:50
Баскетбол

У американского баскетболиста украли часы и украшения на сумму 185 тысяч долларов

Джош Харт стал жертвой кражи в Нью-Йорке

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?
27 Ноября 16:58
Футбол

Лига чемпионов УЕФА: Каковы шансы "Карабаха" выйти в следующий раунд?

Вероятность прямого выхода азербайджанского клуба в 1/8 финала составляет 0,2%
Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО
28 Ноября 10:34
Футбол

Массовая драка после матча Кубка Боливии: участники получили 17 красных карточек - ВИДЕО

После четвертьфинала между "Реал Оруро" и "Блуминг" на поле произошел инцидент