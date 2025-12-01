1 Декабря 2025
RU

Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО

Баскетбол
Новости
1 Декабря 2025 11:23
13
Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев прокомментировал матч против Северной Македонии.

Как сообщает İdman.Biz, он высказался по поводу критики и комментариев, прозвучавших после игры.

Отметим, что в четверг в Скопье прошел первый матч отборочного этапа чемпионата Европы-2027, в котором мужская сборная Азербайджана встретилась с командой хозяев площадки. Сборная Северной Македонии полностью доминировала в поединке, одержав победу со счетом 87:49. Разница в 38 очков стала одной из самых крупных для азербайджанской команды за последние годы.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО
30 Ноября 20:40
Баскетбол

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО

Команда потерпела второе поражение подряд
Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"
30 Ноября 14:58
Баскетбол

Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Легенда НБА рассказал, как встречает ухажеров своих детей

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА
29 Ноября 15:20
Баскетбол

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

Специальное покрытие признано небезопасным и отправлено производителю на доработку
Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу
29 Ноября 07:18
Баскетбол

Кореец установил рекорд квалификации ЧМ -2027 по баскетболу

Хенджун Ли реализовал девять трехочковых в матче против Китая
Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками
28 Ноября 21:30
Баскетбол

Евролига оштрафовала "Партизан" на 40 тысяч евро за инциденты с болельщиками

Клуб также получил ограничение на заполняемость арены до 80 процентов
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027