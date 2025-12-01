Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев прокомментировал матч против Северной Македонии.

Как сообщает İdman.Biz, он высказался по поводу критики и комментариев, прозвучавших после игры.

Отметим, что в четверг в Скопье прошел первый матч отборочного этапа чемпионата Европы-2027, в котором мужская сборная Азербайджана встретилась с командой хозяев площадки. Сборная Северной Македонии полностью доминировала в поединке, одержав победу со счетом 87:49. Разница в 38 очков стала одной из самых крупных для азербайджанской команды за последние годы.

İdman.Biz