Главный тренер "Гянджи": "В таких условиях быть командой очень сложно"

4 Декабря 2025 03:02
Главный тренер "Гянджи": "В таких условиях быть командой очень сложно"

Главный тренер баскетбольного клуба "Гянджа" Халил Атлы прокомментировал выездную победу над "Нефтчи" со счетом 80:73. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Благодарю свою команду и тренерский штаб. Мы действительно проходим тяжелый период. В таких условиях быть командой очень сложно", - отметил наставник.

По словам Атлы, его подопечные проявили характер и сыграли коллективно:
"Думаю, сейчас мы проходим проверку. Команда сыграла очень хорошо. Поздравляю каждого игрока. Спасибо сопернику за борьбу - у них сильный состав и серьезный потенциал. Они могли продолжить путь в Еврокубках, но столкнулись с неудачей".

Тренер добавил, что уже через три дня команды проведут перенесенный матч в Гяндже:
"У нас мало времени. Постараемся устранить недостатки и выйти на площадку в максимально готовом состоянии".

