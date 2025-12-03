В Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут матчи VIII тура

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге стартует VIII тур.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день пройдут два матча.

В группе B "Серхедчи" на домашней площадке сыграет с "Орду". Начало встречи в 17:00. "Орду" с 14 очками лидирует в группе, а "Серхедчи" с девятью очками замыкает турнирную таблицу - шестое место.

В группе A "Нефтчи" встретится с "Гянджой". Игра начнется в 20:00. "Гянджа" с восемью очками занимает четвертое место, а "Нефтчи" с семью очками - пятое.

Отметим, что оба матча пройдут в спортивном центре "Серхедчи".

İdman.Biz