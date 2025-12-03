Шакил О’Нил предлагал тысячу долларов за удар электрошокером

Американский комик и актер Билл Беллами во время выступления в подкасте 7PM in Brooklyn с Кармело Энтони вспомнил занятный эпизод с участием прославленного баскетболиста Шакила О’Нила, сообщает İdman.Biz.

"Шакил - первый человек, которого я видел с электрошокером. Тогда они еще не продавались, но у него он уже был. Это реальная история. Мы сидели на кухне - человек восемь - и он такой: "Эй, принесите-ка мне ту коробку". Все спрашивают: "Что это?", - сказал Беллами.

По словам комика, Шакил загадочно заявил: "Вы не поверите, это безумие. Ни у кого такого нет". Компания подумала, что речь о часах или о чем-то подобном.

"Он открывает коробочку - а там электрошокер. И Шакил говорит: "Кто из вас позволит мне ударить его, чтобы проверить, как это работает? Дам тысячу долларов".

Один из присутствующих согласился, после чего, по словам Билла, всех охватила паника: "Все начали кричать: "Стоп! Облейте его водой".

İdman.Biz