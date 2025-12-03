3 Декабря 2025
RU

Шакил О’Нил предлагал тысячу долларов за удар электрошокером

Баскетбол
Новости
3 Декабря 2025 13:40
21
Шакил О’Нил предлагал тысячу долларов за удар электрошокером

Американский комик и актер Билл Беллами во время выступления в подкасте 7PM in Brooklyn с Кармело Энтони вспомнил занятный эпизод с участием прославленного баскетболиста Шакила О’Нила, сообщает İdman.Biz.

"Шакил - первый человек, которого я видел с электрошокером. Тогда они еще не продавались, но у него он уже был. Это реальная история. Мы сидели на кухне - человек восемь - и он такой: "Эй, принесите-ка мне ту коробку". Все спрашивают: "Что это?", - сказал Беллами.

По словам комика, Шакил загадочно заявил: "Вы не поверите, это безумие. Ни у кого такого нет". Компания подумала, что речь о часах или о чем-то подобном.

"Он открывает коробочку - а там электрошокер. И Шакил говорит: "Кто из вас позволит мне ударить его, чтобы проверить, как это работает? Дам тысячу долларов".

Один из присутствующих согласился, после чего, по словам Билла, всех охватила паника: "Все начали кричать: "Стоп! Облейте его водой".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут матчи VIII тура
09:38
Баскетбол

В Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут матчи VIII тура

Оба матча пройдут в спортивном центре "Серхедчи"
Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку"
1 Декабря 14:01
Баскетбол

Американский баскетболист "Сумгайыта": "Я очень люблю Сумгайыт и Баку"

Си Джей Джонс рассказал о жизни в Азербайджане, атмосфере в команде и планах на выход в плей-офф
Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО
1 Декабря 11:23
Баскетбол

Капитан сборной Азербайджана ответил на критику за поражение от Северной Македонии - ВИДЕО

Амиль Гамзаев отреагировал на критику после игры
Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО
30 Ноября 20:40
Баскетбол

Отбор на Евробаскет-2029: Азербайджан уступил Люксембургу - ОБНОВЛЕНО

Команда потерпела второе поражение подряд
Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"
30 Ноября 14:58
Баскетбол

Шакил О’Нил резко высказался парню своей дочери: "Не приходи в мой дом со спущенными штанами"

Легенда НБА рассказал, как встречает ухажеров своих детей

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА
29 Ноября 15:20
Баскетбол

"Лейкерс" откажутся от яркого паркета на матче Кубка НБА

Специальное покрытие признано небезопасным и отправлено производителю на доработку

Самое читаемое

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ
1 Декабря 18:12
Футбол

Межконтинентальное дерби Турции: матч "Фенербахче" – "Галатасарай" может изменить сезон – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий матч будет 404-м по счету между клубами и пока перевес на стороне подопечных Доменико Тедеско
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
30 Ноября 20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа
30 Ноября 14:45
Мировой футбол

В Англии назвали главные причины, почему "Ливерпуль" не вернет Клоппа

Руководство мерсисайдцев не рассматривает возвращение немецкого специалиста
Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС
1 Декабря 16:28
Другие

Крикет в Азербайджане: как мы стали первыми на Кавказе, и почти его потеряли - İDMAN.BİZ ИЗУЧИЛ ВОПРОС

Крикет-клуб в Азербайджане сейчас развивают около 50 экспатов из Пакистана и Индии