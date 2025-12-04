4 Декабря 2025
Азербайджанская баскетбольная лига: сегодня пройдут два матча VIII тура

4 Декабря 2025 09:56
Сегодня в рамках VIII тура Азербайджанской баскетбольной лиги пройдут еще два матча.

Как сообщает İdman.Biz, в группе А "Абшерон Лайонс" встретится с "НТД".

Игра начнется в 17:00. "Абшерон Лайонс" с 13 очками занимает второе место в группе, тогда как "НТД" с семью очками замыкает таблицу, находясь на шестой позиции.

В группе B "Нахчыван" сыграет с "Лянкяраном". Этот матч стартует в 20:00. "Нахчыван" с 12 очками располагается на втором месте, а "Лянкяран" с 10 очками занимает третью позицию.

Оба поединка пройдут в спортивном центре "Серхедчи".

Отметим, что в матчах тура, состоявшихся вчера, "Серхедчи" победил "Орду" со счетом 100:64, а "Гянджа" обыграла "Нефтчи" 80:73.

