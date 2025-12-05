Азербайджанская баскетбольная лига: сегодня завершается VIII тур

Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге завершается VIII тур.

Как сообщает İdman.Biz, в последний игровой день пройдут два матча.

В группе B "Губа" примет "Сумгайыт". Игра начнется в 15:00. Хозяева площадки с девятью очками занимают пятое место, а гости с таким же количеством очков - шестое.

В группе A "Шеки" встретится с "Сабахом". Матч начнется в 17:00. Команда из региона с восемью очками расположилась на пятом месте, а столичный клуб с 14 очками - на второй позиции.

Отметим, что ранее в VIII туре "Орду" обыграл "Серхедчи" (100:64), "Гянджа" победила "Нефтчи" (80:73), "Абшерон Лайонс" одержал победу над "НТД", а "Нахчыван" выиграл у "Лянкярана" (82:75).

İdman.Biz