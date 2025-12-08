8 Декабря 2025
RU

Инсайдер предположил, с чем связан резкий спад результативности Леброна в НБА

Баскетбол
Новости
8 Декабря 2025 03:19
11
Инсайдер предположил, с чем связан резкий спад результативности Леброна в НБА

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст назвал причину спада результативности 40-летнего четырехкратного чемпиона НБА, а также лидера "Лос-Анджелес Лейкерс" соотечественника Леброна Джеймса, сообщает İdman.Biz.

"Мы никогда не видели, чтобы Брон не был игроком уровня A1A в своей команде. Мы никогда не видели, чтобы у него были травмы в межсезонье. А ведь его команда без него играет очень, очень хорошо. Такого никогда не случалось. Они никогда ничего не добивались.

Взгляните на "Лейкерс", в которой не играл Леброн несколько матчей, и, черт возьми, у них все отлично, а Остин Ривз проводит выдающийся год в своей карьере. В общем, перед ним череда обстоятельств, с которыми он никогда раньше не сталкивался, не говоря уже о невозможности начать сезон, о невозможности провести тренировочный лагерь, так что Джеймс находится на совершенно неизведанной для него территории", — приводит слова Уиндхорста портал Basketball Network.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана одержала вторую победу на турнире в Минске
7 Декабря 14:50
Баскетбол

Сборная Азербайджана одержала вторую победу на турнире в Минске

Юные азербайджанские баскетболистки уверенно обыграли команду Казахстана
Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" крупно обыграл "Шеки" - ОБНОВЛЕНО
5 Декабря 20:30
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Сабах" крупно обыграл "Шеки" - ОБНОВЛЕНО

Столичный клуб уверенно контролировал игру на протяжении всех четвертей

Сборная Азербайджана обыграла Беларусь в Минске
5 Декабря 18:40
Баскетбол

Сборная Азербайджана обыграла Беларусь в Минске

Команда успешно начала выступление на международном соревновании имени Владимира Реженкова

Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры?
5 Декабря 05:12
Баскетбол

Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры?

В конце декабря Леброну исполнится 41 год
Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" обыграл "Лянкяран" - ОБНОВЛЕНО
4 Декабря 23:22
Баскетбол

Азербайджанская баскетбольная лига: "Нахчыван" обыграл "Лянкяран" - ОБНОВЛЕНО

Лучшим в составе победителей стал Джамал Даррел, набравший 22 очка
Юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились на турнир в Минск
4 Декабря 18:14
Баскетбол

Юношеские сборные Азербайджана по баскетболу отправились на турнир в Минск

Команды U-16 примут участие в XXVIII международном турнире

Самое читаемое

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
5 Декабря 12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом
“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой