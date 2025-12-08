8 Декабря 2025
Нападающий "Нимбурка" об Азербайджане: "Давно я не был в стране, где еще не играл в баскетбол"

8 Декабря 2025 17:20
Нападающий "Нимбурка" об Азербайджане: "Давно я не был в стране, где еще не играл в баскетбол"

Нынешняя баскетбольная неделя пройдет под знаком групповых матчей Лиги чемпионов. Чемпион Азербайджана "Сабах" 9 декабря на Национальной арене гимнастики примет чешский "Нимбурк".

Как передает İdman.Biz, гости уже прибыли в Баку, а нападающий команды Войцех Хрубан рассказал о том, как прошла поездка и поделился ожиданиями от матча. Он признался, что это его первый визит в Баку.

"Давно я не был в стране, где еще не играл в баскетбол. Поездка прошла довольно хорошо. У нас была пересадка в Стамбуле, где мы пообедали. Мы привыкли к путешествиям, и это было не так уж и сложно. Бывают поездки и тяжелее. Правда, летели дольше, чем привыкли путешествовать по Европе. С другой стороны, перелет был приятным, а полет прошел комфортно", - заявил Хрубан.

Говоря о стратегии на игру, нападающий добавил, что "Нимбурк" приехал в Баку, чтобы застолбить за собой третье место в группе, которое дает право выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы определенно хотим сохранять спокойствие до последнего тура и не полагаться на чужие результаты. Развития событий в группе идет параллельно с нашей игрой. Нам не хватило очков в домашнем матче с "Шалоном", когда мы все контролировали, но уступили в овертайме. Тогда "Альба" была просто вдвое сильнее нас. Теперь нам нужно завоевать третье место, а дальше может случиться все что угодно. Важно будет играть в высоком темпе. У "Сабах" хорошие игроки, но они играют в очень узкой зоне", - подчеркнул чешский баскетболист.

При этом в "Нибмурке" отмечают высокий уровень "Сабаха", который занимает последнее место в группе, но отстает от чехов лишь на очко. «В команде есть два опытных центровых, пришедших из французской лиги. Джастин Тиллман хорошо известен болельщикам "Нимбурка" по игре за "Нантер" в Кралове в прошлом сезоне и набрал 25 очков, что помогло команде одержать победу над "Нимбурком". Также в команде появился Жан-Марк Панса, набиравший 8 очков за игру за "Бур" в Еврокубке прошлого сезона. В центре также находится опытный латыш Клавс Чаварс. Американец Хассани Граветт, также восемь раз выходивший в стартовом составе в НБА в составе "Орландо", отвечает за игру в пас. Он также играл в Германии и Польше. К нему недавно присоединился Джерри Блейкс, заменивший Дэвида Николса. Блейкс - очень опытный игрок, выступавший в чемпионатах Италии, Германии, Польши, Литвы и Франции, где он также выступал за "Шоле" вместе с Войтехом Грубаном. В своем первом поединке за "Сабах" в Лиге чемпионов он набрал 17 очков для "Шалона".

На фланге играет ещё один американец, Джеймс Идс, выигравший чемпионат Венгрии с "Сольноком". Ранее он выступал в Польше. Игра "Сабаха" основана на семи легионерах, а местные игроки, скорее, дополняют их. "Нимбурку" будет важно поддерживать высокий темп и использовать более эффективную ротацию состава, как в первом поединке, когда после сбалансированного первого тайма они доминировали во втором", - отмечает сайт "Нимбурка".

Заки Фейзуллаев

İdman.Biz

