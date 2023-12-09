"Джалилабад" против "Гянджи"

Сегодня пройдет один матч VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече сегодншнего дня сыграют «Джалилабад» и «Гянджа». Во встрече в Олимпийском комплексе Джалилабада небольшое премущество будут иметь хозяева паркета, опережающие соперника на 2 очка. Поэтому предстоящий матч обещает быть во многом решающим.
|
Команда
|
И
|
В
|
П
|
Р-М
|
О
|
НТД-Индиго
|
7
|
6
|
1
|
+80
|
13
|
Хазри
|
7
|
6
|
1
|
+59
|
13
|
Нефтчи
|
7
|
5
|
2
|
+56
|
12
|
Сабах
|
6
|
5
|
1
|
+102
|
11
|
Хырдалан
|
7
|
3
|
4
|
-7
|
10
|
Джалилабад
|
6
|
3
|
3
|
-4
|
9
|
Серхедчи
|
7
|
2
|
5
|
-59
|
9
|
Сумгайыт
|
7
|
2
|
5
|
-42
|
9
|
Гянджа
|
6
|
1
|
5
|
-68
|
7
|
Шеки
|
6
|
0
|
6
|
-117
|
6
Ниджат Закиев
İdman.biz