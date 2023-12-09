9 Декабря 2023
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"Джалилабад" против "Гянджи"

Баскетбол
Новости
9 Декабря 2023 09:18
"Джалилабад" против "Гянджи"

Сегодня пройдет один матч VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече сегодншнего дня сыграют «Джалилабад» и «Гянджа». Во встрече в Олимпийском комплексе Джалилабада небольшое премущество будут иметь хозяева паркета, опережающие соперника на 2 очка. Поэтому предстоящий матч обещает быть во многом решающим.

Команда

И

В

П

Р-М

О

НТД-Индиго

7

6

1

+80

13

Хазри

7

6

1

+59

13

Нефтчи

7

5

2

+56

12

Сабах

6

5

1

+102

11

Хырдалан

7

3

4

-7

10

Джалилабад

6

3

3

-4

9

Серхедчи

7

2

5

-59

9

Сумгайыт

7

2

5

-42

9

Гянджа

6

1

5

-68

7

Шеки

6

0

6

-117

6

Ниджат Закиев

İdman.biz

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