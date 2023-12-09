"Джалилабад" против "Гянджи"

Сегодня пройдет один матч VII тура азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, в единственной встрече сегодншнего дня сыграют «Джалилабад» и «Гянджа». Во встрече в Олимпийском комплексе Джалилабада небольшое премущество будут иметь хозяева паркета, опережающие соперника на 2 очка. Поэтому предстоящий матч обещает быть во многом решающим.

Команда И В П Р-М О НТД-Индиго 7 6 1 +80 13 Хазри 7 6 1 +59 13 Нефтчи 7 5 2 +56 12 Сабах 6 5 1 +102 11 Хырдалан 7 3 4 -7 10 Джалилабад 6 3 3 -4 9 Серхедчи 7 2 5 -59 9 Сумгайыт 7 2 5 -42 9 Гянджа 6 1 5 -68 7 Шеки 6 0 6 -117 6

Ниджат Закиев

İdman.biz