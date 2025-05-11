11 Мая 2025
RU

Определились соперники азербайджанских баскетболистов на отборе Кубка мира

Баскетбол
Новости
11 Мая 2025 13:35
12
Определились соперники азербайджанских баскетболистов на отборе Кубка мира

24–25 мая в Азербайджане впервые пройдут отборочные матчи Кубка мира 2025 года по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые состоятся в Баку, мужская и женская сборные Азербайджана поборются за выход в основную стадию турнира.

Мужская сборная сыграет в группе B против команд Канады и Великобритании. Женская команда также попала в группу B и встретится с Латвией и Египтом.

В группе A у мужчин выступят сборные Черногории, Руанды и Ирана, а у женщин — команды Чили, Китайского Тайбэя и Бразилии.

Свой первый матч мужская сборная проведёт 24 мая в 19:05 против Канады. Женская сборная выйдет на площадку в тот же день в 18:15 и сыграет с Египтом.

Согласно регламенту, отборочные матчи среди мужчин и женщин пройдут на территории отдыха "Sea Breeze". Команды, занявшие первые два места в группах, выходят в полуфинал. Победители полуфинальных матчей, а также победитель встречи между проигравшими в полуфинале, получат путёвки в основную часть Кубка мира.

Финальный этап турнира состоится с 23 по 29 июня в столице Монголии — Улан-Баторе.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается
11:32
Баскетбол

АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается

Счёт в решающей серии баскетбольного первенства пока равный
Игрок "Нефтчи" мечтает о чемпионстве: "Это возможно"
10 Мая 12:25
Баскетбол

Игрок "Нефтчи" мечтает о чемпионстве: "Это возможно"

Он прокомментировал победу со счетом 84:66, зафиксированную в четвертом матче финальной серии АБЛ
Объявлено время матча "Нефтчи" - "Сабах"
10 Мая 10:50
Баскетбол

Объявлено время матча "Нефтчи" - "Сабах"

После четырех игр счет в серии равный - 2:2
Состав сборной Азербайджана на Женскую серию
10 Мая 09:45
Баскетбол

Состав сборной Азербайджана на Женскую серию

Бакинский этап этого турнира пройдет 26-27 мая
Самый длинный финал в чемпионатах Азербайджана
9 Мая 18:06
Баскетбол

Самый длинный финал в чемпионатах Азербайджана

Серия будет состоять как минимум из шести встреч
Впервые в сезоне
9 Мая 13:44
Баскетбол

Впервые в сезоне

Команда Римаса Куртинайтиса оказалась беспомощна против "Нефтчи"

Самое читаемое

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО
8 Мая 16:38
Азербайджанский футбол

Девять азербайджанских клубов получили лицензии на участие в еврокубках - ВИДЕО

Три команды не подали заявки
Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ
8 Мая 17:49
Тяжелая атлетика

Зульфугар Сулейманов: "Я очистил свои имя и фамилию от черного пятна" - ИНТЕРВЬЮ

Ветеран тяжелой атлетики оценил свое выступление на чемпионате Европы
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд