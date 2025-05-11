Определились соперники азербайджанских баскетболистов на отборе Кубка мира

24–25 мая в Азербайджане впервые пройдут отборочные матчи Кубка мира 2025 года по баскетболу 3x3.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях, которые состоятся в Баку, мужская и женская сборные Азербайджана поборются за выход в основную стадию турнира.

Мужская сборная сыграет в группе B против команд Канады и Великобритании. Женская команда также попала в группу B и встретится с Латвией и Египтом.

В группе A у мужчин выступят сборные Черногории, Руанды и Ирана, а у женщин — команды Чили, Китайского Тайбэя и Бразилии.

Свой первый матч мужская сборная проведёт 24 мая в 19:05 против Канады. Женская сборная выйдет на площадку в тот же день в 18:15 и сыграет с Египтом.

Согласно регламенту, отборочные матчи среди мужчин и женщин пройдут на территории отдыха "Sea Breeze". Команды, занявшие первые два места в группах, выходят в полуфинал. Победители полуфинальных матчей, а также победитель встречи между проигравшими в полуфинале, получат путёвки в основную часть Кубка мира.

Финальный этап турнира состоится с 23 по 29 июня в столице Монголии — Улан-Баторе.

İdman.biz