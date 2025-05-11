АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается

В Азербайджанской баскетбольной лиге продолжается финальная серия сезона.

Как передаёт İdman.biz, в воскресенье состоится пятая встреча решающего противостояния между клубами «Сабах» и «Нефтчи».

В настоящее время счёт в серии — 2:2. Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли два первых матча, но «нефтяники» смогли сделать камбэк и восстановить равновесие. Финальная серия проводится до четырёх побед одной из команд.

АБЛ

Финал (пятый матч)

Дворец спорта, Баку

17:00. «Сабах» — «Нефтчи»

Следующая игра финальной серии запланирована на 14 мая.

İdman.biz