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АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается

Баскетбол
Новости
11 Мая 2025 11:32
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АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается

В Азербайджанской баскетбольной лиге продолжается финальная серия сезона.

Как передаёт İdman.biz, в воскресенье состоится пятая встреча решающего противостояния между клубами «Сабах» и «Нефтчи».

В настоящее время счёт в серии — 2:2. Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли два первых матча, но «нефтяники» смогли сделать камбэк и восстановить равновесие. Финальная серия проводится до четырёх побед одной из команд.

АБЛ
Финал (пятый матч)
Дворец спорта, Баку

17:00. «Сабах» — «Нефтчи»

Следующая игра финальной серии запланирована на 14 мая.

İdman.biz

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