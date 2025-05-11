АБЛ: финальное противостояние "Сабаха" и "Нефтчи" продолжается

В Азербайджанской баскетбольной лиге продолжается финальная серия сезона.
Как передаёт İdman.biz, в воскресенье состоится пятая встреча решающего противостояния между клубами «Сабах» и «Нефтчи».
В настоящее время счёт в серии — 2:2. Подопечные Римаса Куртинайтиса выиграли два первых матча, но «нефтяники» смогли сделать камбэк и восстановить равновесие. Финальная серия проводится до четырёх побед одной из команд.
АБЛ
Финал (пятый матч)
Дворец спорта, Баку
17:00. «Сабах» — «Нефтчи»
Следующая игра финальной серии запланирована на 14 мая.
İdman.biz