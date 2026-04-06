6 Апреля 2026
RU

В Лянкяране прошел проект BWF по бадминтону - ФОТО

Бадминтон
Новости
6 Апреля 2026 12:12
15
В Лянкяране прошел проект BWF по бадминтону

Программа Shuttle Time, реализуемая Федерацией бадминтона Азербайджана (ABF) совместно с Всемирной федерацией бадминтона (BWF), прошла в Лянкяране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, мероприятие состоялось в рамках проекта BWF Membership Grants на базе Лянкяранского городского олимпийского спортивного комплекса.

Основная цель проекта - популяризация бадминтона в Азербайджане, привлечение интереса к этому виду спорта среди школьников и подготовка молодых тренеров.

В тренировках приняли участие 60 школьников. Сначала участникам объяснили правила бадминтона, после чего начались практические занятия.

В текущем году программа уже была реализована в Гяндже и Ширване. Лянкяран стал третьим городом, где прошел проект в 2026 году.

Программа Shuttle Time осуществляется при совместной поддержке Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона, Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Министерства науки и образования Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане подписали меморандум по развитию парабадминтона
3 Апреля 16:33
Бадминтон

В Азербайджане подписали меморандум по развитию парабадминтона

Стороны договорились расширить сотрудничество и реализовывать совместные проекты

Подписан меморандум между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией бадминтона
2 Апреля 17:18
Бадминтон

Подписан меморандум между Специальным олимпийским комитетом и Федерацией бадминтона - ФОТО

Стороны будут развивать инклюзивный спорт в Азербайджане

Два азербайджанских бадминтониста выступят на чемпионате Европы
2 Апреля 14:36
Бадминтон

Два азербайджанских бадминтониста выступят на чемпионате Европы

Турнир пройдет в Испании с 6 по 12 апреля

Федерация бадминтона провела турнир среди заключенных женщин и подростков
19 Марта 13:11
Бадминтон

Федерация бадминтона провела турнир среди заключенных женщин и подростков - ФОТО

Соревнования прошли в пенитенциарных учреждениях в рамках социальной адаптации
В Ширване прошли тренировки по бадминтону в рамках программы BWF Shuttle Time
18 Марта 18:21
Бадминтон

В Ширване прошли тренировки по бадминтону в рамках программы BWF Shuttle Time

Проект направлен на популяризацию бадминтона среди школьников и подготовку молодых тренеров

Ибрагим Алиев поборется за лицензионные очки на турнире в Испании
17 Марта 18:16
Бадминтон

Ибрагим Алиев поборется за лицензионные очки на турнире в Испании

Азербайджанский паралимпиец выступит в одиночном и парном разрядах в Витории-Гастейс

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах