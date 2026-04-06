В Лянкяране прошел проект BWF по бадминтону - ФОТО

Программа Shuttle Time, реализуемая Федерацией бадминтона Азербайджана (ABF) совместно с Всемирной федерацией бадминтона (BWF), прошла в Лянкяране.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бадминтона Азербайджана, мероприятие состоялось в рамках проекта BWF Membership Grants на базе Лянкяранского городского олимпийского спортивного комплекса.

Основная цель проекта - популяризация бадминтона в Азербайджане, привлечение интереса к этому виду спорта среди школьников и подготовка молодых тренеров.

В тренировках приняли участие 60 школьников. Сначала участникам объяснили правила бадминтона, после чего начались практические занятия.

В текущем году программа уже была реализована в Гяндже и Ширване. Лянкяран стал третьим городом, где прошел проект в 2026 году.

Программа Shuttle Time осуществляется при совместной поддержке Всемирной федерации бадминтона, Европейской конфедерации бадминтона, Национального олимпийского комитета, Министерства молодежи и спорта и Министерства науки и образования Азербайджана.